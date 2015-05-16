طلاب إعدادية بنى سويف يقضون 8 ساعات باللجان لتسرب امتحان الهندسة

يقضى 40 ألفا و288 طالبا وطالبة بالشهادة الإعدادية ببنى سويف اليوم السبت، 8 ساعات متواصلة من الثامنة صباحا وحتى الرابعة عصراً داخل 249 لجنة فى سبع إدارات موزعين على 357 مدرسة، بسبب اكتشاف مديرية التربية والتعليم ببنى سويف قيام مسئولى لجنة مدرسة طلبة عيد بقرية دموشيا الإعدادية بفض الشمع وفتح مظروف أسئلة مادة الهندسة صباحا (المقرر أداؤها فى الفترة الثانية) قبل دخولهم لأداء امتحان الدراسات الاجتماعية فى الفترة الأولى.

الطلاب محبوسون داخل اللجان 8 ساعات متواصلة

>وظل الطلاب داخل اللجان وتجمع الكثيرون منهم فى الفناء مما أدى لحدوث مشادات كلامية مع المراقبين وتمت الاستعانة بالشرطة التى قامت بالتأمين والحراسة من الخارج، نظرا لحالة الهرج التى سادت المدارس، بالإضافة إلى استياء أولياء الأمور وتجمعهم أمام الأبواب الرئيسية للجان للاطمئنان على أبنائهم قبل وصول أسئلة امتحان الهندسة البديل وبدء لجنة الفترة الثانية.



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الطلاب ينظرون من خلف نوافذ اللجان



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طلاب الإعدادية خلف النوافذ



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الطلاب فى انتظار وصول الأسئلة



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أولياء الأمور أمام المدارس للاطمئنان على أبنائهم الطلاب