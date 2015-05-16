أخبار عاجلة

فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
القبض على الشاب المتهم بقتل أمه طعنًا بالـ"الزجاج" في الشرقية -
هازارد يواصل تحطيم الأرقام.. ولعنة «البريميرليج» تطارد جوارديولا -
بالصور.. تشييع جثمان «عميد الأدب المقارن» بمسقط رأسه في الأقصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

تحصين 21 ألف رأس ماشية في قوافل بيطرية بقرى المنيا

Google+ Print
تحصين 21 ألف رأس ماشية في قوافل بيطرية بقرى المنيا تحصين 21 ألف رأس ماشية في قوافل بيطرية بقرى المنيا

16 مايو 2015 | 3:59 مساءً

صورة ارشيفية

تمكنت مديرية الطب البيطري بالمنيا، من تحصين 21 ألف و 148 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية والجدري والوادي المتصدع وغيرها وذلك خلال عدد من القوافل البيطرية والتنموية والعلاجية التي تم تنظيمها على مستوى المحافظة لصغار الفلاحين وذلك بالتعاون مع جامعة المنيا ومعهد البحوث التناسليات الحيوانية و مؤسسة ايد  علي ايد.
> وأوضحت الدكتورة امل العسيلى مدير عام الطب البيطرى ، ان المديرية قامت بتحصين 11 ألف و148 رأس بقرى (قلوصنا ، ألف و اطسا ، الطيبة ، منقطين ، البيهو ،العور) بمركز سمالوط وعدد 4 آلاف و 357 رأس بقرى (العقلية ، القايات ، سلاقوس ، عطف حيدر ، البسقلون) بمركز العدوة و عدد 5 آلاف و 656 رأس بقرى (ابطوجة ، الناصرية ، اعطو ، ابشاق ، الشيخ ابراهيم ، حماضة) بمركز بنى مزار .

2015-05-16

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا