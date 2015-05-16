تحصين 21 ألف رأس ماشية في قوافل بيطرية بقرى المنيا

تمكنت مديرية الطب البيطري بالمنيا، من تحصين 21 ألف و 148 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية والجدري والوادي المتصدع وغيرها وذلك خلال عدد من القوافل البيطرية والتنموية والعلاجية التي تم تنظيمها على مستوى المحافظة لصغار الفلاحين وذلك بالتعاون مع جامعة المنيا ومعهد البحوث التناسليات الحيوانية و مؤسسة ايد علي ايد.

> وأوضحت الدكتورة امل العسيلى مدير عام الطب البيطرى ، ان المديرية قامت بتحصين 11 ألف و148 رأس بقرى (قلوصنا ، ألف و اطسا ، الطيبة ، منقطين ، البيهو ،العور) بمركز سمالوط وعدد 4 آلاف و 357 رأس بقرى (العقلية ، القايات ، سلاقوس ، عطف حيدر ، البسقلون) بمركز العدوة و عدد 5 آلاف و 656 رأس بقرى (ابطوجة ، الناصرية ، اعطو ، ابشاق ، الشيخ ابراهيم ، حماضة) بمركز بنى مزار .