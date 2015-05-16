بالصور .. جولة تفقدية لمحافظ قنا بمدينة «نقادة»

قام عبد الحميد الهجان محافظ قنا، بجولة مفاجئة على مخبز رشدي ظهري بمدينة النقادة لمتابعة تطبيق منظومة الخبز الجديدة وصرف رغيف الخبز عن طريق بطاقات التموين مؤكدا علي أن المنظومة الجديدة تضمن وصول الدعم إلي مستحقيه كما تؤدى إلى النظام وغياب الطوابير ومنع التلاعب وطالب أصحاب المخابز بالمحافظة برفع جودة رغيف الخبز والالتزام بحجم ووزن الرغيف طبقا للاشتراطات والضوابط المقررة .

كما تفقد مشروع صيانة وترميم مدرسة نقادة الابتدائية بنقادة الممول من الصندوق الاجتماعي للتنمية والبنك الدولي والبالغ تكلفته الإجمالية 500 ألف جنيه وطالب المقاول المنفذ لعملية الصيانة بسرعة الانتهاء لتكون المدرسة جاهزة للعمل في أقرب وقت ممكن .

وأطلع الهجان علي سير العمل بإنشاءات مشروع الصرف الصحي المتكامل لمدينة نقادة المقام علي مساحة 1440 فدان بتكلفة اجمالية بلغت 150 مليون جنيه وستستخدم مياه الصرف المعالج في ري الغابة الشجرية مشيرا إلي انه تم الانتهاء من 75% من أعمال الإنشاءات مؤكدا أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي تأتي على رأس اهتمامات المحافظة .

وتابع العمل بالوحدات السكنية بمدينة نقادة التابعة لمشروع الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل ويشمل 20 عمارات سكنية تتضمن 480 وحدة سكنية بتكلفة إجمالية بلغت 60 مليون جنيه و يقوم جهاز التعمير التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالتنفيذ .

> كما زار مجمع شوادر مدينة نقادة والذي يحتوي على 12 بايكات علي مساحة 3 أفدنة بتكلفة إجمالية بلغت 2 مليون و250 ألف جنيه ومن المقرر نقل الشوادر بمدينة نقادة الي المجمع للمحافظة علي الشكل الحضاري للمدينة .​