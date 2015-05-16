سقوط 9 فتيات يمارسن الرذيلة داخل فندق شهير بالقاهرة

تمكن رجال مباحث الآداب بالإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار برئاسة اللواء مصطفى سلامة، وإشراف اللواء علاء السباعى مدير مباحث الإدارة، من ضبط 9 فتيات مصريات متلبسات بممارسة الدعارة داخل فندق شهير بالقاهرة.

كانت البداية بورود معلومات إلى العقيد أحمد كشك رئيس مباحث آداب شرطة السياحة باتفاق بعض الفتيات مع راغبى المتعة عبر الإنترنت والهواتف المحمولة على ممارسة الجنس الحرام بغرف الفندق مقابل 2000 جنيه فى الساعة.

وبعد تقنين الإجراءات نصب المقدم أيمن حسن والمقدم وليد بدر والمقدم جاسر الزينى والمقدم أحمد وربى، والرائد هيثم صقر والرائد أحمد نجم والرائد محمد الجوهرى والنقيب محمد فولى رجال مباحث الآداب بشرطة السياحة، أكمنة أسفرت عن ضبط المتهمات مع عدد من راغبى المتعة من دول الخليج داخل الفندق.

تحفظت القوة على الملابس الداخلية والهواتف المحمولة التى تحوى الكثير من علاقات المتهمات المشبوهة، وزجاجات خمور ومبالغ من متحصلات الدعارة، وأمر العميد يحيى مرزوق بالإدارة بتحرير محضر لهن، وإحالتهن للنيابة التى أمرت بحبسهن 4 أيام على ذمة التحقيق.

كما نجح ضباط مباحث الآداب بشرطة السياحة فى حملات على عدد من المنشآت السياحية والملاهى الليلة فى ضبط 52 قضية ومخالفة منها 19 زجاجة خمور غير خالصة الرسوم الجمركية قدرت رسومها بـ254 ألف جنيه، وذلك داخل "كمبوند" شهير بالقاهرة الجديدة و"تقديم خمور وشيشة بدون ترخيص" وفض أختام منشآت صادر لها قرارات بالغلق، وعدم الإعلان عن الأسعار، ومخالفة عدم الإخطار بوجود فقرات فنية ومحاضر لعدم وجود رخصة مديرين وعدم حمل شهادات صحية للعاملين ومحاضر لإدارة منشأة سياحية بدون ترخيص، وتحررت بهذه الوقائع المحاضر اللازمة وإرسالها إلى جهات التحقيق.