وصول متهمى "خلية الظواهرى" لمقر محاكمتهم فى معهد أمناء الشرطة

وصل منذ قليل، المتهمون فى قضية "خلية الظواهرى" فى مقدمتهم محمد ربيع الظواهرى، شقيق أيمن الظواهرى، زعيم تنظيم "القاعدة"، إلى معهد أمناء الشرطة بطرة، لحضور جلسة محاكمة 68 متهما - 53 حضوريا، و15 غيابياً، أمام محكمة جنايات القاهرة، - بإنشاء وإدارة تنظيم إرهابى يرتبط بتنظيم القاعدة، يستهدف منشآت الدولة وقواتها المسلحة وجهاز الشرطة والمواطنين الأقباط، بأعمال إرهابية بهدف نشر الفوضى وتعريض أمن المجتمع للخطر.

كما وصلت هيئة الدائرة 11 بمحكمة جنايات القاهرة - المختصة بنظر قضايا الإرهاب - إلى مقر المعهد، لنظر الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين أبو النصر عثمان وعمرو ريان وسكرتارية حمدى الشناوى، بمقر معهد أمناء الشرطة فى طرة.

ومن المقرر أن تشهد الجلسة استكمال مرافعة المتهمين، وعرض الأسطوانة المدمجة التى قدمتها النيابة وتم مشاهدتها الجلسة الماضية، وإحضار المتهم الثانى وسماع مرافعة النيابة والدفاع، عن المتهمين الأول والثانى، والتحقيق فى مزاعم هيئة الدفاع باصطحاب المتهم بلال صبحى إلى جهاز الأمن الوطنى، وعرض نتائج التحقيقات على هيئة المحكمة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين من "العناصر الإرهابية" شديدة الخطورة، أنشأوا وأداروا تنظيما إرهابيا يهدف إلى تكفير سلطات الدولة ومواجهتها باستخدام السلاح، لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على ضباط وأفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستهداف الأقباط ودور عبادتهم واستحلال أموالهم، وارتكاب أعمال إرهابية بهدف نشر الفوضى فى البلاد وتعريض أمن المجتمع للخطر.