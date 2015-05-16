رفع وإزالة 1147 طن قمامة وضبط 22 قضية تموينية فى مركز ملوى بالمنيا

تمكنت حملة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوى بالمنيا والأجهزة الأمنية ومديرية الزراعة من رفع 1147 طنا من القمامة وإزالة 1100 طن مخلفات مبانٍ فى الفترة من 5 وحتى 12 مايو الجارى، وذلك فى إطار حملات الإزالة التى تجرى على مستوى مراكز المنيا .

وأوضح التقرير الذى تم عرضه على اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا الجهود التى تبذلها الوحدة المحلية، حيث تم تحرير 22 قضية تموينية (غير مطابق للمواصفات ـ عدم وجود فواتير ـ بدون ترخيص)، كما تم التأكد من تسليم جميع المخابز البلدية ببندر ملوى حصص الدقيق المخصصة لها وكذلك وصول المخصصات التموينية لشهر مايو لتجار التموين لتوزيعها على أصحاب البطاقات التموينية تحت إشراف لجان ومباحث التموين بالإضافة إلى عدد 28 ألف أسطوانة بوتاجاز و560 طنا من السولار والبنزين .

كما تم ضبط عربة مستودع قرية تندة التابعة لمركز ملوى تحمل 60 أسطوانة كبيرة من البوتاجاز يقوم ببيعها فى السوق السوداء وسيارة أخرى ربع نقل وعليها 2 طن سكر أبيض بدون فواتير ونقص بالوزن وتم إحالتهما للنيابة العامة لاتخاذ اللازم.

وفى نفس السياق تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوى من إصلاح وصيانة أعطال عدد 15 شبكة من شبكات مياه المدينة و4 من شبكات الصرف الصحى المعطلة وفيما يتعلق بأعمال الكهرباء تمت إنارة عدد 12 شارعا بالمدينة وصيانة عدد من الأكشاك وكشافات الإنارة بها.

وفى مجال الزراعة بلغ عدد الأفدنة المنزرعة بالمركز 22 ألفا و385 فدانا و8 قراريط وتنوعت المحاصيل ما بين (قصب السكر ـ ذرة شامى ـ سمسم ـ فول صويا ـ فول سودانى ـ خضراوات) وتوريد 2830 فدانا من محصول البنجر بمتوسط 31 طن / فدان وقد بلغ إجمالى المساحة المنزرعة من البنجر 6739 فدانا و17 قيراطا، كما تم توزيع عدد 76 ألفا و32 شيكارة سماد من إجمالى 102 آلاف و730 شيكارة .