بالصور.. مدير أمن مطروح يشرف على حملة مرورية ويتفقد الأكمنة والحراسات

أشرف اللواء العنانى حمودة مدير أمن مطروح، ميدانيا على الحملة المرورية التى نظمتها إدارة مرور مطروح، اليوم السبت، برئاسة العميد هانى خير، مدير الإدارة، أمام المحكمة القديمة، بشارع شكرى القوتلى بوسط مدينة مرسى مطروح، وشارك فى التأمين عناصر القوات المسلحة والشرطة، وأسفرت الحملة عن ضبط عشرات المخالفات المتنوعة، وتم التصالح الفورى فى عدد من المخالفات، وتحصيل الغرامات الفورية.

كما تفقد مدير أمن مطروح، عددًا من المواقع الشرطية والأكمنة، والخدمات الأمنية والحراسات للمواقع الهامة والحيوية، حيث تفقد نقطة حراسة هدف البترول، خارج المدينة، وتفقد الخدمات المعينة بمجمع محاكم مطروح، وكمين مدخل المدينة الشرقى، بالكيلو 21 على طريق مطروح – الإسكندرية.

وقال مدير أمن مطروح، إن هذه الحملة تأتى فى إطار الحملات المرورية، الصباحية والمسائية المكثفة، التى تقوم بها إدارة مرور مطروح، بشكل يومى بشوارع مدينة مرسى مطروح، وعلى الطريق الدولى، الإسكندرية – مطروح - السلوم.

وأضاف أن مروره على الخدمات والمواقع الشرطية، لتحفيز الضباط والأفراد، وتوعيتهم بالظروف الأمنية الراهنة، وحثهم على اليقظة الدائمة، وبذل مزيد من الجهد، مع العمل على حسن معاملة المواطنين.



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مدير أمن مطروح ومدير إدارة المرور خلال الإشراف على الحملة



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الحملة المرورية أسفرت عن ضبط عشرات المخالفات



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عناصر القوات المسلحة والشرطة فى تأمين الحملة المرورية



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فحص أوراق السيارات وقائديها وضبط المخالفين



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تحصيل غرامات فورية وتحرير مخالفات خلال الحملة



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مدير الأمن يتفقد نقطة حراسة هدف البترول



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اللواء العنانى حمودة يتفقد الخدمات الأمنية بمحيط مجمع محاكم مطروح



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مدير أمن مطروح يتفقد الخدمات والحراسات بكمين مدخل مرسى مطروح



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مدير أمن مطروح يشرف على عمل الكمين ويشدد على حسن معاملة المواطنين