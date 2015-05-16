بالصور.. مدير أمن البحر الأحمر يلتقى الضباط والأفراد ويكرم 45 منهم

اجتمع اليوم اللواء حمدى الجزار ــ مساعد وزير الداخلية ــ مدير أمن البحر الأحمر وكبار مساعديه والعميد على عامر مدير إدارة البحث الجنائى والعميد دكتور منتصر عويضة رئيس فرع الأمن العام مع الضباط والأفراد ممثلين عن كافة جهات المديرية .

وفى بداية اللقاء دعا مدير أمن البحر الأحمر الحضور للوقوف حدادا على أرواح شهداء الوطن من رجال القوات المسلحة والشرطة والمواطنين الأبرياء، ثم نقل لهم شكر وتقدير اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية وثقته فى رجاله وأبنائه من رجال الأمن بالبحر الأحمر.

وارتكز اللقاء على محورين أساسيين أولهما أهمية بذل كل غال ونفيس من أجل الوطن ورفعة شأنه، وثانيهما أهمية احترام حقوق الإنسان وحماية حرياته الأساسية وحق المواطن فى أن يعامل معاملة طيبة وحتمية التفانى لخدمته .

ووجه اللواء حمدى الجزار مدير أمن البحر الأحمر فى لقائه الشكر والتقدير لرجال القوات المسلحة لتضحياتهم الغالية من أجل شعب مصر العظيم، مؤكدا على أن الشرطة والقوات المسلحة فى خندق واحد يعملان من أجل حماية المواطنين وتحقيق الاستقرار لهذا البلد الأمين ومحاربة براثن الإرهاب البغيض وأنهما وبحق هما جناحا النصر لهذا الوطن على كل معتد ومضلل ومخرب.

وخلال اللقاء قام بتكريم وتقدير جهود عدد (11) ضابطا من إدارة البحث الجنائى، وكما تم تكريم عدد (19) ضابطا نظاميا وعدد (15) فرد أمن لما بذلوه من جهد مخلص وصدق فى الأداء وأمانة فى العمل خلال الفترة المنقضية وتم تكريمهم بشهادة تقدير وحافز مادى.

وفى ختام اللقاء طالب الحضور من الضباط والأفراد بالمزيد من الجهد والبذل والعطاء للعبور بالوطن للمستقبل الذى نرجوه جميعا والتقدم المنشود تحت رعاية المشير عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.



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مدير أمن البحر الأحمر يكرم الرائد أحمد أنور رئيس مباحث قسم شرطة أول الغردقة



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خلال تكريم نقيب أكرم عمارة معاون مباحث قسم ثان الغردقة



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خلال تكريم نقيب خالد نور من شرطة النجدة



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مدير الأمن يكرم أحد أفراد الحماية المدنية



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تكريم أحد ضباط البحث الجنائى



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مدير الأمن ومساعدوه خلال اللقاء



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الضباط خلال وقفة دقيقة حداد على روح الشهداء