أخبار عاجلة

فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
القبض على الشاب المتهم بقتل أمه طعنًا بالـ"الزجاج" في الشرقية -
هازارد يواصل تحطيم الأرقام.. ولعنة «البريميرليج» تطارد جوارديولا -
بالصور.. تشييع جثمان «عميد الأدب المقارن» بمسقط رأسه في الأقصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. مدير أمن البحر الأحمر يلتقى الضباط والأفراد ويكرم 45 منهم

Google+ Print
اجتمع اليوم اللواء حمدى الجزار ــ مساعد وزير الداخلية ــ مدير أمن البحر الأحمر وكبار مساعديه والعميد على عامر مدير إدارة البحث الجنائى والعميد دكتور منتصر عويضة رئيس فرع الأمن العام مع الضباط والأفراد ممثلين عن كافة جهات المديرية .

وفى بداية اللقاء دعا مدير أمن البحر الأحمر الحضور للوقوف حدادا على أرواح شهداء الوطن من رجال القوات المسلحة والشرطة والمواطنين الأبرياء، ثم نقل لهم شكر وتقدير اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية وثقته فى رجاله وأبنائه من رجال الأمن بالبحر الأحمر.

وارتكز اللقاء على محورين أساسيين أولهما أهمية بذل كل غال ونفيس من أجل الوطن ورفعة شأنه، وثانيهما أهمية احترام حقوق الإنسان وحماية حرياته الأساسية وحق المواطن فى أن يعامل معاملة طيبة وحتمية التفانى لخدمته .

ووجه اللواء حمدى الجزار مدير أمن البحر الأحمر فى لقائه الشكر والتقدير لرجال القوات المسلحة لتضحياتهم الغالية من أجل شعب العظيم، مؤكدا على أن الشرطة والقوات المسلحة فى خندق واحد يعملان من أجل حماية المواطنين وتحقيق الاستقرار لهذا البلد الأمين ومحاربة براثن الإرهاب البغيض وأنهما وبحق هما جناحا النصر لهذا الوطن على كل معتد ومضلل ومخرب.

وخلال اللقاء قام بتكريم وتقدير جهود عدد (11) ضابطا من إدارة البحث الجنائى، وكما تم تكريم عدد (19) ضابطا نظاميا وعدد (15) فرد أمن لما بذلوه من جهد مخلص وصدق فى الأداء وأمانة فى العمل خلال الفترة المنقضية وتم تكريمهم بشهادة تقدير وحافز مادى.

وفى ختام اللقاء طالب الحضور من الضباط والأفراد بالمزيد من الجهد والبذل والعطاء للعبور بالوطن للمستقبل الذى نرجوه جميعا والتقدم المنشود تحت رعاية المشير عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

مدير أمن البحر الأحمر يكرم الرائد أحمد أنور رئيس مباحث قسم شرطة أول الغردقة -اليوم السابع -5 -2015
>

مدير أمن البحر الأحمر يكرم الرائد أحمد أنور رئيس مباحث قسم شرطة أول الغردقة

خلال تكريم نقيب أكرم عمارة معاون مباحث قسم ثان الغردقة -اليوم السابع -5 -2015
>

خلال تكريم نقيب أكرم عمارة معاون مباحث قسم ثان الغردقة

خلال تكريم نقيب خالد نور من شرطة النجدة -اليوم السابع -5 -2015
>

خلال تكريم نقيب خالد نور من شرطة النجدة

مدير الأمن يكرم أحد أفراد الحماية المدنية -اليوم السابع -5 -2015
>

مدير الأمن يكرم أحد أفراد الحماية المدنية

تكريم أحد ضباط البحث الجنائى -اليوم السابع -5 -2015
>

تكريم أحد ضباط البحث الجنائى

مدير الأمن ومساعدوه خلال اللقاء -اليوم السابع -5 -2015
>

مدير الأمن ومساعدوه خلال اللقاء

الضباط خلال وقفة دقيقة حداد على روح الشهداء -اليوم السابع -5 -2015
>

الضباط خلال وقفة دقيقة حداد على روح الشهداء


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور

فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور

السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر»

السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر»

السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر

السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر

أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر