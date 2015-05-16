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الأمير يوجه أمن ماسبيرو برفع الحالة الأمنية عقب الأحكام القضائية ضد “الإرهابية”

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الأمير يوجه أمن ماسبيرو برفع الحالة الأمنية عقب الأحكام القضائية ضد “الإرهابية” الأمير يوجه أمن ماسبيرو برفع الحالة الأمنية عقب الأحكام القضائية ضد “الإرهابية”

وجه عصام الأمير رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون قطاع الأمن بالاتحاد برئاسة اللواء محسن الشهاوى باتخاذ كافة الإجراءات والاحتياطات الأمنية لماسبيرو وكافة المواقع والمنشآت ومراكز الإرسال التابعة للإتحاد وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.

جاء ذلك عقب الأحكام القضائية التي صدرت صباح اليوم السبت ضد قيادات الجماعة الإرهابية في قضية التخابر.

من جانبه، قام قطاع الأمن برفع حالة الاستعداد الأمني بمبنى ماسبيرو واتخاذ كافة التدابير الأمنية المتبعة في حالة الطوارئ لتأمين منافذ ومخارج المبنى وتشديد وتكثيف الحراسة الأمنية والمرور الأمني بكافة أدوار المبنى.

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