رئيس أركان كندا يبحث فى القاهرة التعاون مع مصر لمواجهة الإرهاب

وصل إلى القاهرة اليوم السبت الجنرال توماس لاوسون رئيس هيئة أركان الجيش الكندى قادما على رأس وفد فى زيارة لمصر تستغرق يومين يبحث خلالها دعم التعاون لمواجهة الإرهاب.

وقالت مصادر مطلعة أن لاوسون سيلتقى مع كبار المسؤولين خاصة بوزارة الدفاع المصرية لبحث دعم علاقات التعاون فى مجالات التدريب ومواجهة التنظيمات الإرهابية وتطورات الوضع فى الشرق الأوسط.

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