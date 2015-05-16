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ارتفاع شهداء حادث الهجوم الإرهابى على ميكروباص القضاة بالعريش إلى 4

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ارتفاع شهداء حادث الهجوم الإرهابى على ميكروباص القضاة بالعريش إلى 4 ارتفاع شهداء حادث الهجوم الإرهابى على ميكروباص القضاة بالعريش إلى 4
قال مصدر طبى بشمال سيناء إن سائق ميكروباص القضاة الذى تعرض لهجوم إرهابى بالعريش منذ قليل توفى متأثرا بجراحة، وبذلك ارتفع عدد شهداء العملية إلى 4 وهم 3 وكلاء نيابة والسائق.

وأوضحت المصادر، أن وكيل نيابة مصابا يخضع للإسعافات العاجلة بمستشفى العريش العسكرى فى حالة خطرة
>وأوضحت المصادر أن السيارة التى أطلقت منها النيران اعترضت الميكروباص بشكل مفاجئ .


>استشهاد 3 قضاة وإصابة 3 فى هجوم العريش الإرهابى
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