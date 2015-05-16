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محلب يتفقد منطقة الدويقة ويتابع أعمال إزالة العقارات المخالفة

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محلب يتفقد منطقة الدويقة ويتابع أعمال إزالة العقارات المخالفة محلب يتفقد منطقة الدويقة ويتابع أعمال إزالة العقارات المخالفة
تفقد منذ قليل، المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، منطقة الدويقة فى منشية ناصر، لمتابعة أعمال إزالة العقارات المخالفة وتعديات الطرق، ونقل السكان إلى الأماكن الأمانة، بالإضافة إلى تفقد الأوضاع بها والاستماع لمطالب الأهالى ومتابعة الخدمات التى تقدم لهم.

يأتى ذلك فى إطار اهتمام رئيس الوزراء بمتابعة الخطط والبرامج التى يتم وضعها لتوفير احتياجات المواطنين والخدمات اللازمة لهم.
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