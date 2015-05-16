مصادر: وكيل النيابة المصاب بحادث العريش حالته مستقرة وجار نقله للقاهرة

قال مصدر بمديرية أمن شمال سيناء، إن سيارة اعترضت طريق ميكروباص أجرة تستقله مجموعة وكلاء النيابة القادمين من الإسماعيليه فى طريقهم لمحكمة العريش لمباشرة جلساتهم الأسبوعية، وتم استهدافها بمنطقة شاطئ النخيل قرب أحد القنادق على طريق العريش الساحلى.

وقام ملثمون فى السيارة بإطلاق النار على الحافلة التى تقل وكلاء النيابة وهو ما أسفر عن استشهاد 3 وكلاء نيابة وهم عبدالمنعم مصطفى عثمان، مجدى محمد رفيق مصطفى، ومحمد مروان، وسائق الحافلة، بديع شريف محمد وتراوحت إصابتهم بالرصاص ما بين طلقات فى الوجه والصدر .

وأصيب وكيل النيابة سعيد مصلحى بطلق نارى فى الكتف، وحالتة مستقر، تم نقل الشهداء والمصاب إلى مستشفى العريش العسكرى، وقام فريق من الخبراء الأمنيين بمعاينة موقع الحادث والتحفظ على السيارة التى أطلقت عليها النيران تحت تصرف النيابة التى بدورها باشرت تحقيقاتها.

وقالت المصادر إنه جارى إنهاء إجراءات نقل جثامين الشهداء لمحافظاتهم ونقل المصاب لاستكمال علاجه بمستشفيات متخصصة بالقاهرة.

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