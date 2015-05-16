ديباي: لا أقلد رونالدو في تنفيذ الضربات الحرة

أكد الهولندي ممفيس ديباي لاعب أيندهوفن والمنتقل حديثا لمانشستر يونايتد أنه لا يقلد البرتغالي كريستيانو رونالدو في طريقته في تنفيذ الضربات الحرة.

ويعد ممفيس ديباي أبرز اللاعبين حاليا في تنفيذ الضربات الحرة إذ يعد أكثر من سجل أهداف منها هذا الموسم بالدوريات الأوروبية الكبرى.

وقل ديباي لصحيفة دي تيليجراف الهولندية "دعنا نكون أمناء، ألا يشاهد الجميع ضربات رونالدو الحرة؟ لقد تابعت الطريقة التي ينفذ بها ولكنني ألعبها بطريقتي".

وأضاف "لدي طريقتي الخاصة في تنفيذ الضربات الثابتة ولا أحاول أن أقلد رونالدو".

وتابع "بتسديد العديد من الضربات الثابتة تزداد فرص فريقي في التسجيل".