بالوتيللي مودعا جيرارد: كان من الشرف أن أترك لك ضربات الجزاء

ودع الإيطالي ماريو بالوتيللي مهاجم ليفربول الإنجليزي زميله وقائد الفريق ستيفن جيرارد على طريقته الخاصة بعد أن أرسل له خطابا حمل بعض الجمل الطريفة.

ويستعد جيرارد لخوض مباراته الأخيرة على ملعب أنفيلد اليوم أمام كريستال بالاس قبل أن يرحل عن ليفربول منتقلا للدوري الأمريكي مع لوس أنجلوس.

وكتب بالوتيللي في خطابه "نلت شرف اللعب معك، ليس لفترة طويلة ولكنها تظل تجربة رائعة ولا تنسى بالنسبة لي".

وأضاف "أنت رجل رائع وقائد عظيم.. من دواعي سروري أن أترك لك الضربات الثابتة وضربات الجزاء".

وتابع "أتمنى لك النجاح والأفضل دوما لك ولعائلتك فأنت تستحقه.. بالتوفيق يا صديقي".