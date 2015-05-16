​​نيابة أرمنت بالأقصر تحبس شاب 4 أيام تحرش بفتاه

قرر المستشار احمد منيب مدير نيابة مركز أرمنت، باشراف المستشار وليد البيلي المحامي العام لنيابات الأقصر حبس شاب في عقده الثالث تحرش بطالبة بالثانوية العامة أثناء عودتها من درس خصوصي بموقف سيارات الأجرة 4 أيام علي ذمة التحقيقات .

كان اللواء حسام المناوي، مدير أمن الأقصر، قد تلقي اخطار من العميد عصام يس مأمور مركز شرطة ارمنت بورود بلاغ من مواطنين يفيد بتحفظهم علي شاب تحرش بفتاة طالبة بالثانوي العامة اثناء تواجدها بموقف سيارات الأجرة بارمنت.

وعلي الفور انتقل ضباط المباحث بقيادة الرائد محمود مصطفي محمود، رئيس مباحث ارمنت الي موقع البلاغ وتم ضبط الشاب ويدعي “عبد الكريم . م . ع” 27 سنة ويعمل فران، ومقيم بارمنت الوابرات.

وتبين من التحريات انه اثناء عودة “ع . ع . ا” 17 سنة ومقيمة بقرية المحاميد وطالبة بالثانوي العام، من درس خصوصي بارمنت وعند اقترابها من موقف سيارات الاجرة لتستقل سيارة تعيدها لقريتها، تحرش الشاب بها وقام بلمس أجزاء من جسدها وفر هاربا، الا ان الأهالي طاردوه وتمكنوا من ضبطه وقاموا بتسليمه لضباط المباحث.

حرر محضر بالواقعة وباشر المستشار احمد منيب مدير نيابة مركز أرمنت التحقيقات باشراف المستشار وليد البيلي المحامي العام لنيابات الاقصر.