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مد أجل الحكم على حسين فهمى لاتهامه بسب وقذف محمود قابيل لـ30 مايو

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مد أجل الحكم على حسين فهمى لاتهامه بسب وقذف محمود قابيل لـ30 مايو مد أجل الحكم على حسين فهمى لاتهامه بسب وقذف محمود قابيل لـ30 مايو
قررت محكمة جنح أول أكتوبر، برئاسة المستشار محمد لاظمى، وسكرتارية عمرو عبد العزيز، مد أجل النطق بالحكم على الفنان حسين فهمى؛ لاتهامه بسب وقذف الفنان محمود قابيل، لجلسة 30 مايو للحكم بعد تأخير وصول تقرير الطب الشرعى.

كان النائب العام المستشار هشام بركات، قد وافق على إحالة الفنان حسين فهمى إلى محكمة جنح أكتوبر، بعد اتهامه بالظهور على إحدى القنوات، وتوجيهه العديد من الاتهامات ضد الفنان محمود قابيل.

جاء ذلك بعد أن أعدت نيابة أول أكتوبر برئاسة المستشار عمرو مخلوف رئيس النيابة، وإسلام ضيف مدير النيابة، وتحت إشراف المستشار ياسر التلاوى المحامى العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، مذكرة بتفاصيل القضية، وتمت إحالتها للنائب العام لاتخاذ القرار فيها.

وتعود تفاصيل الأحداث، حينما تقدم الفنان محمود قابيل ببلاغ لقسم شرطة أول أكتوبر، اتهم فيه الفنان حسين فهمى بسبه وقذفه على الهواء فى أحد البرامج التى تذاع على إحدى الفضائيات اتهمه فيها بالكذب، وأنه يتربح من الفن، وأنه ليس فنانًا بالمعنى التقليدى.
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