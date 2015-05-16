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حبس شاهد عيان عامين لادعائه وفاة الناشط محمد الجندى بسبب التعذيب

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حبس شاهد عيان عامين لادعائه وفاة الناشط محمد الجندى بسبب التعذيب حبس شاهد عيان عامين لادعائه وفاة الناشط محمد الجندى بسبب التعذيب
قضت محكمة جنح قصر النيل برئاسة المستشار أمير عاصم، اليوم السبت، بحبس شريف البحيرى عامين وكفالة 1000 جنيه لاتهامه ببث وإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام، وذلك بأنه ادعى أنه كان شاهد عيان على وفاة الناشط السياسى محمد الجندى من التعذيب على يد قوات الشرطة بالاشتراك مع الإخوان داخل معسكر الجبل الأحمر.

كان المتهم شريف البحيرى قد أدلى بأقوال أمام المستشار عمرو عوض مدير نيابة قصر النيل والمؤلف فى تحقيق فى وفاة الناشط محمد الجندى، بأنه شاهد الضباط يعذبون الجندى داخل معسكر الجبل الاحمر، وإلى بأوصاف المكان الذى كان محتجز به الجندى قبل وفاته، وعندما اصطحبت النيابة الشاهد المتهم إلى معسكر الجبل الأحمر لم يتعرف على أى من الضباط الذى اتهمهم بتعذيب الجندى.

وقرر النائب العام المستشار هشام بركات إحالة المتهم للمحاكمة بتهمة الشهادة الزور وبث أخبار كاذبة عبر وسائل الإعلام من شأنها تكدير الأمن العام.

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مصر 365