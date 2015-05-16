تأجيل إعادة محاكمة المتهمين بقتل اللواء نبيل فراج إلى 5 سبتمبر

قررت محكمة الجنايات المنعقدة بمعسكر الأمن المركزى بطريق القاهرة - إسكندرية الصحراوى، منذ قليل برئاسة المستشار حسين قنديل تأجيل إعادة محاكمة 11 متهما بقتل اللواء نبيل فراج إلى 5 سبتمبر لسماع الشهود.

وطلب الدفاع إخلاء سبيل المتهمين لظروفهم الخاصة سواء إعالة الأسرة، أو مرضهم، وكما طلب سماع عدد من الشهود بينهم الأطباء الذين حرروا التقارير الطبية المجنى عليهم.

كانت النيابة العامة أسندت للمتهمين ارتكاب جرائم الإرهاب، وتمويله، وإنشاء وإدارة جماعة على خلاف أحكام القانون الغرض منها منع مؤسسات وسلطات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، واستهداف المنشآت العامة بغرض الإخلال بالنظام العام واستخدام الإرهاب فى تنفيذ تلك الأغراض.

كما أسندت لهم النيابة قتل اللواء نبيل فراج مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فى قتل ضباط وأفراد شرطة، وإحراز أسلحة نارية وذخائر ومفرقعات ومتفجرات وتصنيعها، ومقاومة السلطات، وحيازة أجهزة اتصالات بدون تصريح لاستخدامها فى المساس بالأمن القومى للبلاد.