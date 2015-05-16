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النيابة بـ"أنصار الشريعة":التحليل الكيميائى كشف أرقام وأنواع الأسلحة المطموسة

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النيابة بـ"أنصار الشريعة":التحليل الكيميائى كشف أرقام وأنواع الأسلحة المطموسة النيابة بـ"أنصار الشريعة":التحليل الكيميائى كشف أرقام وأنواع الأسلحة المطموسة
قال ممثل النيابة العامة فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"كتائب أنصار الشريعة"، إن بعض الأسلحة الموجودة بالأحراز مطموسة الأرقام وأثبت ذلك من خلال المعاينة، مشيراً إلى أنه بالمعالجة الكيميائية وضح للمعمل أرقام المسدسات وإرفاقها بأوراق القضية المثبتة.

وقدم الأمن المسئول عن دخول المواطنين إلى مقر المحكمة، مذكرة بأنه لم يمنع أحدا من أهلية المتهمين أو أى من المواطنين الراغبين فى حضور الجلسات، وبالرجوع إلى دفتر الحضور تبين حضور كل من سامح صادق، وأحمد يحيى الشحات بيومى، ومرسى طلبة مرسى، وعلى إبراهيم صادق، والذين طلبوا حضور الجلسة وبعدها رفعت المحكمة الجلسة لإصدار القرار.

عُقدت الجلسة أمام الدائرة 11 بمحكمة جنايات القاهرة، - المختصة بنظر قضايا الإرهاب - بمعهد أمناء الشرطة فى طرة، برئاسة المستشار محمد فهمى، وعضوية كل من المستشارين عماد عطية وأبو النصر عثمان وسكرتارية حمدى الشناوى.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن أن أعضاء تنظيم "كتائب أنصار الشريعة" اعتنقوا أفكارًا متطرفة مارسوا بها تكفير مؤسسات الدولة، ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم واستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضى فى المجتمع.

وأضافت التحقيقات أن التنظيم بدأ أعماله الإرهابية بعد فض اعتصامى رابعة والنهضة وزعيمه وضع برنامج لتنفيذ عمليات إرهابية، وتمكن من استقطاب 22 شخصًا لتجنيدهم بالكتائب، وبث فى رؤوسهم الأفكار التكفيرية المتطرفة وعقد لهم لقاءات تنظيمية عبر الإنترنت تجنبًا للرصد الأمنى.

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مصر 365

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