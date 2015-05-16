نتالي بورتمان تستعدّ للمشاركة في أول فيلم فرنسي لها

أكّدت صحيفة Variety العالمية أنّ الممثلة الأمريكية Natalie Portman تُحسّن لغتها الفرنسية وتستعدّ للمشاركة في أول فيلم فرنسي لها.

Portman البالغة من العمر 33 عاماً، ستتشارك بطولة فيلم planetarium مع Lily Rose، ابنة Vanessa Paradis و Johnny Depp. وتدور أحداث هذا الفيلم في الثلاثينات من القرن الماضي، ويروي قصة شقيقتين تتمتعان بقدرات خارقة للطبيعة، تُمكنهما من التواصل مع أشباح، حيث تتعرّفان إلى منتج أفلام. والفيلم من إخراج Rebecca Zlotowski.

وهذه هي المرة الأولى التي تتعاون فيها Natalie مع مخرج فرنسي، منذ بداية مسيرتها بفيلم Leon سنة 1994.

وقد أعربت Natalie Portman التي اختيرت كممثلة هي الأكثر جنياً للأرباح عن سعادتها بالمشاركة في هذا العمل الأول من نوعه في مسيرتها، متمنية أن ينال إعجاب الجمهور عموماً، والفرنسي خصوصاً.

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