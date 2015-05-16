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ما هو التهديد الذي تلقته لطيفة من حلمي بكر؟

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ما هو التهديد الذي تلقته لطيفة من حلمي بكر؟ ما هو التهديد الذي تلقته لطيفة من حلمي بكر؟

السبت 16-05-2015 15:17

ردّت المطربة التونسية لطيفة على الهجوم الذي شنّه عليها الموسيقار المصري حلمي بكر قائلة إنها لن تردّ عليه، في الوقت الذي أعربت عن تمنّيها أن تستمع إلى ألحانه أكثر من أن تستمع إلى انتقاداته.
وكان حلمي بكر قد قال في لقاء له إنّ لطيفة رسبت في اختبار الأصوات الذي كان يُشارك فيه تحت إشراف الدكتورة رتيبة الحفني.
وقال بكر متحدثاً عن إنجازاته مع لطيفة "إنّ هذه الإنجازات لو غطينا بها الهرم فلن يظهر". ولم ينسَ بكر أن يُنهي كلامه عن لطيفة بتهديدها أنها إذا أخطأت في حقه فسيفتح صفحات جديدة، وأوّل صفحة ستجعلها تلطم على وجهها.

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سيدتي