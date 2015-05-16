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منه فضالي: هذا هو رأيي بصراحة في قضية عز وزينة

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منه فضالي: هذا هو رأيي بصراحة في قضية عز وزينة منه فضالي: هذا هو رأيي بصراحة في قضية عز وزينة

السبت 16-05-2015 15:29

تحدّثت الممثلة المصرية منة فضالي عن رأيها بصراحة في قضية أحمد عز وزينة قائلة إنها ليست مع جانب ضد الآخر، لكنها مع الحق خاصّة وأنّ أحمد عز يقول دائماً في لوكيشن التصوير أمامها ويحلف أنه بريء من أبناء زينة.

وأضافت منة خلال لقائها في برنامج et بالعربي عن حقيقة خلافاتها مع كريم عبد العزيز أثناء تصوير مسلسلهما "وش تاني" "إنه كلام عار من الصحّة تماماً، فهناك شخصيات ترى أنه كثير على منة فضالي أن تقف أمام كريم".

 

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