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يسرى محنوش تحيي المهرجان العربي للإذاعة والتلفزة!

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يسرى محنوش تحيي المهرجان العربي للإذاعة والتلفزة! يسرى محنوش تحيي المهرجان العربي للإذاعة والتلفزة!

السبت 16-05-2015 16:38

اختارت إدارة المهرجان العربي للاذاعة والتلفزة النجمة التونسية يسرى محنوش لافتتاح الدورة السادسة عشرة من المهرجان المذكور في الحمامات – تونس، ومن تنظيم اتحاد إذاعات الدول العربية وبالتعاون مع مؤسستي الإذاعة والتلفزة التونسيتين. جاء اختيار يسرى لإحياء هذا الحدث السنوي العريق بصفتها أحد أهم الأصوات الشبابية التي تتمتع بجماهيرية عالية في تونس خاصة وفي العالم العربي بشكل عام.
قدّمت يسرى مجموعة من الأغنيات بين اللهجات التونسية، المصرية، الكردية واللبنانية، فبدأت وصلتها بميدلي طربي منوّع بين أغنيات كوكب الشرق أم كلثوم وبعض الأعمال العربية المعروفة، ثم تألقت بأداء أغنياتها الخاصة مثل "بنهار"، "بفكر فيك" و"ميحانة" التي لقيت تصفيقا كثيفا وتفاعلا جماهيريا رائعا وكذلك فعلت "شمامي" الأغنية الكردية التي قدمتها يسرى بإطار تونسي فريد من حيث الكلمة والتوزيع.
الحفل الذي أشرفت عليه وزارة السياحة التونسية بث عبر عدة محطات عربية ومنها التلفزة والاذاعة التونسية الأولى، القناة الأولى في التلفزيون المصري والتلفزيون الكويتي. كانت يسرى قد التقت وقبل صعودها على المسرح عددا من ممثلي الوسائل الاعلامية للحديث عن هذا الحدث الهام.
في السياق، تستعد يسرى لإحياء حفل خاص الليلة، السبت، في قصر الرياضة – المنزه - تونس من تنظيم النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي.

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سيدتي