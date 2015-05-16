أبو ظبي تتولى تمويل فيلم توم هانكس الجديد

خلال فعاليات مهرجان كان السينمائي بدورته الـ 68، تمّ الكشف عن اتفاق جديد، تقوم شركة Image nation abu dhabi بتقديم تمويل كامل للعمل السينمائي المقبل الذي يتولى بطولته النجم الأمريكي Tom Hanks توم هانكس، ويقوم بإخراجه James Ponsoldt ، والمأخوذ عن رواية "الدائرة" The Circle للمؤلف والكاتب Dave Eggers.

وتتولى Image nation تنفيذ العمل بالتعاون مع شركة باركس Mcdonalds production.

وكان المخرج Ponsoldt قد تولى مهمّة كتابة نصّ الفيلم، وسيعمل على إخراجه أيضاً، فيما سيقوم بإنتاجه Tom Hanks و Gary Goetzman من شركة Platon، وAnthony Bregman من شركة Likely Story.

وسيقوم بأدوار البطولة في الفيلم الممثلة Alicia Vikander، إلى جانب Hanks ، كما يتمّ حالياً اختيار ممثلين لثلاثة أدوار هامّة في الفيلم. وسيتمّ الإعلان عن أسماء الممثلين لاحقاً، على أن يبدأ التصوير في أغسطس 2015 في ولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وذكر موقع "العربية" أنّ الفيلم يحكي قصّة امرأة شابة يتمّ اختيارها لوظيفة هامّة في لعبة "مونوبولي" على الإنترنت، ويُطلق عليها اسم "الدائرة"، تعمل على الربط بين المستخدمين وعناوين البريد الإلكتروني الشخصية ووسائل التواصل الاجتماعي والحسابات المصرفية وعمليات الشراء مع نظام تشغيل عالمي، ما يؤدّي إلى تقديم هوية إلكترونية واحدة وعصر جديد من الشفافي.

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