حسين ياسين لـ في الجول: مستقبل صلاح مع فيورنتينا مرتبط بأمرين

يعتقد حسين ياسين مراسل شبكة "beIN Sports" في إيطاليا أن فيورنتينا عليه حسم أمرين من أجل الحفاظ على استمرار محمد صلاح جناح الفريق المتألق في الموسم المقبل.

التحول المفاجئ في مسيرة محمد صلاح لم يكن وليد الصدفة، ولكن إرادة صلاح القوية صنعت ما لم يتوقعه أحد، صلاح أثبت للجميع خلال 4 أشهر مع فيورنتينا أنه لاعب من طراز فريد وجعل المهتمين بكرة القدم في العالم يتحدثون عنه، ومع اقتراب نهاية الموسم ومن ثم انتهاء إعارة صلاح للفيولا بأدت التكهنات حول مستقبله القريب.

حسين ياسين، مراسل شبكة "beIN Sports" في إيطاليا، ألتقى مع محمد صلاح عقب نهاية مباراة فيورنيتنا وديناموكييف، في 23 من أبريل الماضي، التي انتهت بفوز فيورنتينا بهدفين لهدف في إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي، وقتها أكد صلاح أن أمامه شهرا من أجل أن يحسم مستقبله بشأن البقاء أو الرحيل.

FilGoa.com قابل حسين ياسين، الذي قال: "لا أحد يعلم مصير صلاح الآن، أندريا ديلا فالي مالك فيورنتينا بشأنه أن يجعل الأمور سهلة بالنسبة لبقاء صلاح حال كانت خطته في الموسم المقبل هي بناء فريق قادر على الحصول على المركز الثالث في الكالتشيو، واللعب في دوري أبطال أوروبا، في هذه الحالة يصبح وجود صلاح مع فيورنتينا أفضل له بكل تأكيد".

وأضاف "الإبقاء على صلاح سيكون صعبا، إن قرر ديلا فالي عدم تغيير أي شيء في الموسم المقبل، الناحية النفسية ستكون أمر مهم بالنسبة لصلاح، الجمهور يحبه بشكل كبير، لاسيما بعد تسجيله لهدفين في مرمى يوفنتوس في الكأس، كان يشعر براحة نفسية كبيرة، ولكن كيف هي الأمور الآن؟ هذا سؤال لن يستطع غيره الآن الإجابة عليه".