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تحصين 21 ألف رأس ماشية فى قوافل بيطرية بقرى محافظة المنيا

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تحصين 21 ألف رأس ماشية فى قوافل بيطرية بقرى محافظة المنيا تحصين 21 ألف رأس ماشية فى قوافل بيطرية بقرى محافظة المنيا
تمكنت مديرية الطب البيطرى بالمنيا من تحصين 21 ألفا و148 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية والجدرى والوادى المتصدع وغيرها، وذلك خلال عدد من القوافل البيطرية والتنموية والعلاجية والإرشادية التى تم تنظيمها على مستوى المحافظة لصغار الفلاحين فى الفترة من منتصف مارس وحتى منتصف مايو الجارى، وذلك بالتعاون مع جامعة المنيا ومعهد بحوث التناسليات الحيوانية بالهرم ومؤسسة إيد على إيد .

وأوضحت الدكتورة أمل العسيلى مدير عام الطب البيطرى، أن المديرية قامت بتحصين 11 ألفا و135 رأس بقرى (قلوصنا، ألف واطسا، الطيبة، منقطين، البيهو ،العور) بمركز سمالوط وعدد 4 آلاف و357 رأس بقرى (العقلية، القايات، سلاقوس، عطف حيدر، البسقلون) بمركز العدوة وعدد 5 آلاف و656 رأس بقرى (ابطوجة، الناصرية، اعطو، ابشاق، الشيخ إبراهيم، حماضة) بمركز بنى مزار.
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