وصول 8300 طن بوتاجاز لميناء الزيتيات وعودة السفينة "بريدج" للعمل بنويبع

صرح عبد الرحيم مصطفى المتحدث الإعلامى لهيئة موانى البحر الأحمر، بأن ميناء الزيتيات استقبل السفينة ماريمار جاز وعلى متنها 8500 طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع السعودى .

كما يستقبل ميناء بورتوفيق السفينة النوى إكسبريس وعلى متنها 300 سيارة قادمة من ميناء جدة .

وشهد ميناء الأدبية اليوم لمغادرة السفينة الحاجة زينب وعلى متنها 8300 طن دقيق ومكرونة متجهة إلى ميناء بربرا بالصومال.

وفى ميناء سفاجا تم استقبال العبارة مسرة وعلى متنها 486 راكبا و124 سيارة و7 شاحنات والسفينة بوسيدون إكسبريس وعلى متنها 91 راكبا و40 سيارة و103 شاحنات بينما يغادر الميناء السفينة بى بى سى هاواى وعلى متنها 48271 طن فوسفات متجهة إلى الهند والعبارة أمانة وعلى متنها 405 معتمرين متجهة إلى ميناء ينبع السعودى .

ويستعد ميناء نويبع اليوم لاستقبال العبارة آيلة وعلى متنها 457 راكبا و12 شاحنة و4 سيارات، كما يستقبل الميناء اليوم السفينة بريدج فى أولى رحلاتها بعد إنهاء أعمال الصيانة الدورية والتفتيش البحرى وعلى متنها 26 شاحنة .

وشهد ميناء سفاجا بالأمس استقبال السفينة الحرية وعلى متنها وعلى متنها 69 شاحنة و8 ركاب كما غادر الميناء العبارة مسرة وعلى متنها 520 راكبا و10 سيارات و16 شاحنة والسفينة بوسيدون إكسبريس وعلى متنها 64 شاحنة و10 ركاب والسفينة الحسين وعلى متنها 33 شاحنة .

كما شهد ميناء نويبع بالأمس استقبال العبارة آيلة وعلى متنها 327 راكبا و3 تريلا و7 براد و 1 سيارة والسفينة سينا وعلى متنها 178 راكبا منهم 45 معتمرا و 1 باص عمرة و 86 شاحنة خلال رحلتين لها كما غادر الميناء العبارة آيلة وعلى متنها 241 راكبا و10 شاحنات والسفينة سينا وعلى متنها 91 راكبا و86 شاحنة خلال رحلتين لها .

ويشهد ميناء شرم الشيخ اليوم مغادرة ووصول للسفينة نيوتاليس وعلى متنها 105 سائحين إلى ومن مرسى جيبلانى برأس محمد لممارسة الرياضات المائية ورياضة الغوص، كما شهد الميناء الأمس رحلتى مغادرة ووصول للسفينة وعلى متنها 50 سائح إلى و من مرسى جيبلانى .

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