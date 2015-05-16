أخبار عاجلة

فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
القبض على الشاب المتهم بقتل أمه طعنًا بالـ"الزجاج" في الشرقية -
هازارد يواصل تحطيم الأرقام.. ولعنة «البريميرليج» تطارد جوارديولا -
بالصور.. تشييع جثمان «عميد الأدب المقارن» بمسقط رأسه في الأقصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

قيادات الأقصر يحتفلون بليلة الإسراء والمعراج بمسجد يوسف الحجاجى

Google+ Print
قيادات الأقصر يحتفلون بليلة الإسراء والمعراج بمسجد يوسف الحجاجى قيادات الأقصر يحتفلون بليلة الإسراء والمعراج بمسجد يوسف الحجاجى
أحيت مديرية الأوقاف بمحافظة الأقصر، أمس الجمعة، احتفالا بمناسبة ذكرى ليلة الإسراء والمعراج بمسجد السيد يوسف الحجاجى، بحضور العميد أحمد نسيم رئيس مدينة الأقصر، نيابة عن المحافظ محمد بدر محافظ الأقصر.

وحضر الاحتفالية كل من الشيخ محمد صالح عبد الرحمن إدريس وكيل أول وزارة أوقاف الأقصر والشيخ محمد حسين الطيب كبير الأئمة والداعية بأوقاف الأقصر ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية والدينية بالمحافظة، وهنأ العميد أحمد نسيم فى كلمته التهنئة للقيادة الدينية وللشعب الأقصرى بمناسبة تلك المناسبة العطرة داعيا الله أن يعيدها بالخير واليمن والبركات على وسائر البلاد الإسلامية.

بدأت الاحتفالية بتلاوة آيات من القرآن الكريم للشيخ عبد الشافى محمد عبد الكريم، قارئ وخطيب بأوقاف الأقصر، كما ألقى الشيخ محمود بسيونى، المفتش بمنطقة وعظ الأقصر بالأزهر الشريف، خطبة أكد فيها دور الشباب فى بناء الأوطان ودور الأزهر الشريف فى نشر الفكر الإسلامى الوسطى المعتدل ومواجهة الفكر بالفكر.

ومن جانبه، تحدث الشيخ محمود إسماعيل، إمام مسجد محمد حسين بالأقصر، خلال خطبة عبر فيها عن بعض الدروس المستفادة من رحلة الإسراء والمعراج وأهمية الاستفادة منها والاقتداء بخلق وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وفى نهاية الاحتفال تلا الشيخ محمود بسيونى المفتش بمنطقة وعظ الأقصر بالأزهر الشريف بعض آيات الذكر الحكيم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور

فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور

السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر»

السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر»

السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر

السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر

أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر