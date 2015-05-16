قيادات الأقصر يحتفلون بليلة الإسراء والمعراج بمسجد يوسف الحجاجى

أحيت مديرية الأوقاف بمحافظة الأقصر، أمس الجمعة، احتفالا بمناسبة ذكرى ليلة الإسراء والمعراج بمسجد السيد يوسف الحجاجى، بحضور العميد أحمد نسيم رئيس مدينة الأقصر، نيابة عن المحافظ محمد بدر محافظ الأقصر.

وحضر الاحتفالية كل من الشيخ محمد صالح عبد الرحمن إدريس وكيل أول وزارة أوقاف الأقصر والشيخ محمد حسين الطيب كبير الأئمة والداعية بأوقاف الأقصر ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية والدينية بالمحافظة، وهنأ العميد أحمد نسيم فى كلمته التهنئة للقيادة الدينية وللشعب الأقصرى بمناسبة تلك المناسبة العطرة داعيا الله أن يعيدها بالخير واليمن والبركات على مصر وسائر البلاد الإسلامية.

بدأت الاحتفالية بتلاوة آيات من القرآن الكريم للشيخ عبد الشافى محمد عبد الكريم، قارئ وخطيب بأوقاف الأقصر، كما ألقى الشيخ محمود بسيونى، المفتش بمنطقة وعظ الأقصر بالأزهر الشريف، خطبة أكد فيها دور الشباب فى بناء الأوطان ودور الأزهر الشريف فى نشر الفكر الإسلامى الوسطى المعتدل ومواجهة الفكر بالفكر.

ومن جانبه، تحدث الشيخ محمود إسماعيل، إمام مسجد محمد حسين بالأقصر، خلال خطبة عبر فيها عن بعض الدروس المستفادة من رحلة الإسراء والمعراج وأهمية الاستفادة منها والاقتداء بخلق وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وفى نهاية الاحتفال تلا الشيخ محمود بسيونى المفتش بمنطقة وعظ الأقصر بالأزهر الشريف بعض آيات الذكر الحكيم.