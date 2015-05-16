إيداع الفقي والمناوي داخل قفص المحكمة بتهمة إهدار المال العام لماسبيرو

أودعت قوات الأمن بدار القضاء العالي، أنس الفقي وزير الإعلام الأسبق، وعبد اللطيف المناوي رئيس قطاع الأخبار الأسبق، داخل القفص حيث تنظر محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد محمود أحمد الشوربجي جلسة محاكمتهما بتهمة إهدار المال العام بالتليفزيون .

وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد عامر جاد، وقد قضت في 20 فبراير الماضي، بمعاقبة أنس الفقي بالحبس لمدة سنة مع الشغل وغرامة مليون و800 ألف جنيه، مع إيقاف حكم الغرامة والحبس لمدة 3 سنوات، وذلك في اتهامه بالتحصل على كسب غير مشروع، تبلغ قيمتها 33 مليونًا و400 ألف جنيه.