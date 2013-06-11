اليابان تعتزم تقديم مساعدات لسكان المناطق التابعة للمعارضة بسوريا

أعلنت الحكومة اليابانية اليوم الثلاثاء عن عزم طوكيو تقديم مساعدة غير عسكرية لسكان المناطق التي تسيطر عليها المعارضة السورية، بالتعاون مع مجموعات المساعدة التابعة لها والمنظمات غير الحكومية.

ونقلت وكالة الأنباء اليابانية “كيودو” عن المتحدث باسم الحكومة اليابانية يوشيهيدي سوغا قوله ان رئيس الوزراء الياباني شينزو أبي يعتزم الكشف عن خطة تقديم مساعدة غير عسكرية لسكان المناطق التي تسيطر عليها المعارضة السورية بداية الاسبوع المقبل خلال اجتماع قاعدة مجموعة الدول الـ8 في إيرلندا الشمالية.

وقال سوغا “نعتقد انه لا بد من تقديم المساعدة بالتعاون والتنسيق مع مجموعات المساعدة التابعة للمعارضة التي تسيطر فعلياً على مناطق محتاجة، ومع المنظمات غير الحكومية”. وأضاف “ان هذه المساعدة تنحصر في مجال السلع التي لا يمكن أن تحول لتستخدم لأهداف عسكرية”.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية انه من المتوقع أن يعبر أبي في الاجتماع عن دعم اليابان للبنان والأردن والدول المجاورة لسوريا والتي تشهد تدفقاً كبيراً للاجئين السوريين.