مقتل وزير النفط فى تنظيم داعش ومعه 40 آخرين(تحديث)

أعلن التلفزيون السورى مقتل وزير النفط فى تنظيم داعش ومعه 40 آخرين فى حقل العمر النفطى>وأعلن التليفزيون السورى فى خبر عاجل "مقتل ما يسمى وزير النفط فى تنظيم داعش الإرهابى المدعو أبو التيم السعودى مع 40 من أفراد مجموعته فى عملية نوعية لوحدة من قواتنا فى حقل العمر النفطى."

وحقل العمر هو أكبر حقول النفط السورية، وانتزعه التنظيم من مسلحين منافسين فى يوليو تموز الماضى.