طيران التحالف الدولى يقصف الرمادى والقوات المشتركة تواصل تحرير"بيجى"

نفذ طيران التحالف الدولى ست غارات جوية دقيقة ومؤثرة استهدفت مواقع وتجمعات لمسلحى تنظيم (داعش) الإرهابى فى مدينة الرمادى مركز محافظة الأنبار غربى العراق.. بينما تواصل القوات العراقية المشتركة العمليات العسكرية لتحرير قضاء بيجى بمحافظة صلاح الدين شمالى العراق.

وذكر بيان لوزارة الدفاع العراقية أن غارات طيران التحالف اليوم/السبت/ أسفرت عن حرق وتدمير مقرات وأسلحة ومعدات للتنظيم، مما أدى إلى قتل العديد من الإرهابيين.

على صعيد متصل، أكدت مصادر أمنية تحرير حيى "السكك" و"العسكري" فى قضاء بيجى بمحافظة صلاح الدين بشكل كامل وأن القوات العراقية لا تزال صامدة داخل مصفى "بيجي".. وتوقعت يتم خلال الساعات القادمة تحرير قضاء ومصفى"بيجي" الأكبر من مصافى النفط العراقية.

وأشارت إلى أنه تم تسليم الحيين المحررين من داعش الى وحدات الجيش والشرطة، وقالت إن وحدات جهاز مكافحة الإرهاب مازالت تسيطر على مناطق عديدة وستقوم بترتيبات للسيطرة على المناطق التى يتواجد بها تنظيم داعش.

وحاصرات القوات الأمنية مدعومة بالحشد الشعبى اليوم منطقة الصينية فى قضاء بيجى تمهيداً لتحريرها من قبضة داعش، وشنت القوات المشتركة العراقية هجوماً من ثلاثة محاور على قضاء بيجي، وتتقدم فى منطقة "البو جواري" تمهيدا لتحرير مصفى "بيجي" وتأمين محيطها.

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