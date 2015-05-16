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استشهاد 3 قضاة وإصابة 3 آخرين في هجوم مسلح على أتوبيس بالعريش

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استشهاد 3 قضاة وإصابة 3 آخرين في هجوم مسلح على أتوبيس بالعريش استشهاد 3 قضاة وإصابة 3 آخرين في هجوم مسلح على أتوبيس بالعريش

استشهد 3 قضاة، وأصيب 3 آخرون في هجوم مسلح شنه إرهابيو «أنصار بيت المقدس»، على أتوبيس يقل قضاة وموظفين بمحكمة شمال سيناء، وذلك بعد ساعات من الحكم بإحالة أوراق الرئيس المعزول محمد مرسي و16 من قيادات الإخوان إلى المفتي في قضيتي «التخابر مع حماس» و«الهروب من سجن وادي النطرون».

وقال مصدر أمني إن مسلحين من «بيت المقدس» يستقلون سيارة دفع رباعي اعترضوا طريق الأتوبيس في حي المساعيد بالعريش، وفتحوا النار على من فيه، ما أدى لاستشهاد 3 قضاة وإصابة 3 آخرين.

وأضاف المصدر أن قوات الجيش والشرطة فرضت على الفور حصارا محكما على المنطقة، وبدأت حملة مداهمات موسعة لضبط الجناة.

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