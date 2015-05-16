مقتل شاب في اشتباكات بين قريتين بقنا



> لقى شاب مصرعه، اليوم السبت، إثر إصابته بطلقات نارية نتيجة وقوع اشتباكات بين قريتين بسبب خلافات سابقة بينهما بنجع حمادي.

> تلقى اللواء عادل عبد العظيم أيوب مدير أمن قنا، إخطارًا من العميد وليد رشدي مأمور مركز شرطة نجع حمادي بمقتل شاب.

> كشفت التحريات مصرع المدعو “أحمد. ت. ه” 18 سنة إثر إصابته بطلقات نارية على خلفية وقوع اشتباكات مسلحة بين قريتي ” حمره دوم ” ،و”نجع الشيخ” بمنطقة شرق النيل بنجع حمادي، بسبب خلافات عائلية قديمة بينهما، وتم نقل الجثة لمستشفى نجع حمادي العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .