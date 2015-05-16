أخبار عاجلة

فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
القبض على الشاب المتهم بقتل أمه طعنًا بالـ"الزجاج" في الشرقية -
هازارد يواصل تحطيم الأرقام.. ولعنة «البريميرليج» تطارد جوارديولا -
بالصور.. تشييع جثمان «عميد الأدب المقارن» بمسقط رأسه في الأقصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

مقتل شاب في اشتباكات بين قريتين بقنا

Google+ Print
مقتل شاب في اشتباكات بين قريتين بقنا مقتل شاب في اشتباكات بين قريتين بقنا

16 مايو 2015 | 2:15 مساءً


> لقى شاب مصرعه، اليوم السبت، إثر إصابته بطلقات نارية نتيجة وقوع اشتباكات بين قريتين بسبب خلافات سابقة بينهما بنجع حمادي.
> تلقى اللواء عادل عبد العظيم أيوب مدير أمن قنا، إخطارًا من العميد وليد رشدي مأمور مركز شرطة نجع حمادي بمقتل  شاب.
> كشفت التحريات  مصرع المدعو “أحمد. ت. ه”  18 سنة  إثر إصابته بطلقات نارية على خلفية  وقوع اشتباكات مسلحة بين قريتي ” حمره دوم ” ،و”نجع الشيخ” بمنطقة  شرق النيل بنجع حمادي، بسبب خلافات عائلية قديمة بينهما،  وتم نقل الجثة لمستشفى نجع حمادي العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .

2015-05-16

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا