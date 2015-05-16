أخبار عاجلة

فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
القبض على الشاب المتهم بقتل أمه طعنًا بالـ"الزجاج" في الشرقية -
هازارد يواصل تحطيم الأرقام.. ولعنة «البريميرليج» تطارد جوارديولا -
بالصور.. تشييع جثمان «عميد الأدب المقارن» بمسقط رأسه في الأقصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

الإسكندرية تحتفل بليلة الإسراء والمعراج علي مدار الإسبوع

Google+ Print
الإسكندرية تحتفل بليلة الإسراء والمعراج علي مدار الإسبوع الإسكندرية تحتفل بليلة الإسراء والمعراج علي مدار الإسبوع

يحتفل فرع ثقافة الإسكندرية، برئاسة هانى حسن، مدير عام الفرع، بليلة الإسراء والمعراج، فى عدد من المواقع الثقافية التابعة للفرع.

حيث ينظم قصر ثقافة برج العرب، يوم الأحد 17 مايو،  لقاءً دينيًا بعنوان «رحلة ربانية لخير البرية» بحضور الشيخ خليفة محمد، مدير عام أوقاف برج العرب سابقًا، وذلك بمقر القصر فى الساعة الحادية عشر صباحًا.

وفى يوم الثلاثاء 19 مايو يقيم بيت ثقافة أبو قير محاضرة بعنوان «ليلة الإسراء و المعراج»، تحاضر فيها حمدية حسن، وذلك بمقر البيت بطوسون فى الساعة الحادية عشر صباحًا.

أما مكتبة البصرة تقيم ندوة بعنوان «سبع ومضات من رحلة الإسراء و المعراج» بحضور الشيخ أحمد رمضان، إمام مسجد التقوى، وذلك يوم الخميس 21 مايو بمقر المكتبة فى تمام الحادية عشر صباحًا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا