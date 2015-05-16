الإسكندرية تحتفل بليلة الإسراء والمعراج علي مدار الإسبوع

يحتفل فرع ثقافة الإسكندرية، برئاسة هانى حسن، مدير عام الفرع، بليلة الإسراء والمعراج، فى عدد من المواقع الثقافية التابعة للفرع.

حيث ينظم قصر ثقافة برج العرب، يوم الأحد 17 مايو، لقاءً دينيًا بعنوان «رحلة ربانية لخير البرية» بحضور الشيخ خليفة محمد، مدير عام أوقاف برج العرب سابقًا، وذلك بمقر القصر فى الساعة الحادية عشر صباحًا.

وفى يوم الثلاثاء 19 مايو يقيم بيت ثقافة أبو قير محاضرة بعنوان «ليلة الإسراء و المعراج»، تحاضر فيها حمدية حسن، وذلك بمقر البيت بطوسون فى الساعة الحادية عشر صباحًا.

أما مكتبة البصرة تقيم ندوة بعنوان «سبع ومضات من رحلة الإسراء و المعراج» بحضور الشيخ أحمد رمضان، إمام مسجد التقوى، وذلك يوم الخميس 21 مايو بمقر المكتبة فى تمام الحادية عشر صباحًا.