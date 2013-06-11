كيف تحمى طفلك من الإغماء بسبب حرارة الصيف؟

فى فصل الصيف ومع ارتفاع درجة الحرارة يعانى بعض الأطفال من حالات إغماء أو ضعف عام سريع وتفسر الدكتورة هبة خالد استشارى طب الأطفال أن حالات الإغماء تكون نتيجة فقدان الكثير من السوائل والأملاح من الجسم بسبب الحر الشديد مما يسبب نقص كمية الدم فى الدورة الدموية لدى الطفل، وهذا النقص فى حجم الدم قد يسبب حالة من الوهن والتعب الشديد والتى تؤدى إلى الإغماء.

وأضافت أن الطفل الذى يبذل مجهودا فى اللعب فى الجو الحر هو الأكثر عرضة لحالات الإغماء وقد تظهر عليه بعض علامات ما قبل الإغماء مثل الشعور بالدوار أو الصداع وقد يحدث غثيان أو تقيؤ من الطفل وقد يحدث عند إغماء الطفل يفقد الوعى مرة أخرى عند محاولة النهوض بالإضافة إلى أن درجة حرارة الجسم قد تكون غير طبيعية أو مرتفعة.

ولعلاج هذه الحالة قومى بإعطاء الطفل الكثير من السوائل والأملاح ليشرب بشكل تدريجى كل 5 دقائق واستخدامى كمادات الماء الفاتر على جبين الطفل.