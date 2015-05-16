بالصور..محافظ أسيوط يزور محطة الكهرباء الجديدة ويشيد بمعدلات الإنجاز في العمل

أشاد المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط بمعدلات الأداء والإنجاز التي تمت بمشروع محطة كهرباء أسيوط المركبة بقدره 1000ميجاوات الجاري إنشاؤها بتكلفة 776 مليون دولار.

جاء ذلك خلال جولته لتفقد سير العمل بالمشروع والوقوف على المراحل التي تم تنفيذها، وكان في استقباله المهندس محمد الدسوقي مدير المشروع، والمهندس علاء التهامي المدير الفني للمشروع، والمهندس عبد الناصر معروف رئيس قطاع محطة توليد كهرباء أسيوط المركبة، والمهندس فتحى عبد الهادى رئيس قطاعات الإنتاج .

واستمع المحافظ من مدير المشروع لشرح حول نسب التنفيذ في المحطة التي تضم 8 وحدات توليد قدرة كل وحدة 125 ميجاوات بإجمالي 1000 ميجاوات، وتنفذ على 3 مراحل تم الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع بنسبة تنفيذ 98% بعد ضغط الوقت والعمل على مدار 24 ساعة وتشمل 3 وحدات بإجمالي 375 ميجاوات، يبدأ تشغيل الوحدة رقم (1) غداً والوحدة رقم(2) 18 مايو ورقم(3) في 21 مايو الجاري كما تم تركيب الوحدتين (4 ، 5)، وجاري تركيب الوحدة (6) بالمرحلة الثانية وسيتم تشغيلهم في 30 يونيو المقبل، كما تم صب الوحدتين (7 ،8) من المرحلة الثالثة ويتم تكريبهم وتشغيلهم في 30 أغسطس القادم، وبلغت نسبة التنفيذ الإجمالية حتى الآن 76%كما تم الانتهاء من مبنى “GIS” غرفة التحكم للوحدات و14 خزان مازوت وخزانين سولار سعة الخزان الواحد 10 ألاف متر مكعب تم ضخ السولار بهما اليوم بالتعاون مع شركة أسيوط لتكرير البترول وجاري الانتهاء من تركيب خزانين آخرين بنفس السعة.

كما تفقد المحافظ أعمال إنشاء محطة المياه المغذية للمشروع والتي تتم على مرحلتين تم الانتهاء من المرحلة الأولى بطاقة 70متر مكعب/ ساعة، والمرحلة الثانية تنتهي خلال شهر بطاقة 500 متر مكعب /ساعة وتنتج مياه شرب ومياه إطفاء ومياه منزوعة الأملاح ومياه خدمة (تبريد) فضلاً عن حفر 29 بئر مياه من إجمالي 40 بئر تنضم للشبكة المغذية للمحطة كما تفقد أحواض التجفيف (التبخير) التي اقترحت اللجنة التي شكلها المحافظ إنشائها بمساحة 10 ألاف متر في عمق 4 متر لحل مشكلة الصرف الصناعي والذي يعد من أفضل الحلول البيئة.

وأكد الدسوقي أن مشروع محطة الكهرباء المركبة يعد من المشروعات العملاقة التي تساهم في دفع عجلة التنمية بالصعيد حيث وفرت 5 ألاف فرصة عمل منها 3500 فرصة عمل مباشرة و1500 غير مباشرة كما تساهم في رفع الطاقة الإنتاجية من الكهرباء بالصعيد وتجنبه عمليات تخفيف الأحمال وانقطاع التيار الكهربائي بالإضافة إلى تدعيم الشبكة القومية لمواجهة الاحتياجات المستقبلية من الكهرباء خلال الصيف المقبل.