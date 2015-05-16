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محافظ الغربية يعلن حركة تغييرات لرؤساء الوحدات بالمحلة خلال 48 ساعة (تحديث)

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محافظ الغربية يعلن حركة تغييرات لرؤساء الوحدات بالمحلة خلال 48 ساعة (تحديث) محافظ الغربية يعلن حركة تغييرات لرؤساء الوحدات بالمحلة خلال 48 ساعة (تحديث)
قرر سعيد مصطفى كامل محافظ الغربية، إجراء حركة تغييرات شاملة بين رؤساء الوحدات القروية على مستوى قرى مركز المحلة.

وطالب المحافظ اللواء ناصر طه رئيس مركز ومدينة المحلة، بسرعة إعادة توزيع رؤساء الوحدات المحلية على مستوى المركز على أن يتم ذلك خلال 48 ساعة.

جاء ذلك خلال زيارته اليوم السبت لمدينة المحلة الكبرى، واجتماعه مع رئيس مركز ومدينة المحلة وأحمد فكرى رئيس حى ثان المحلة ومسعد داود رئيس أول المحلة.

كما قرر سعيد مصطفى كامل محافظ الغربية، إجراء حركة تغييرات شاملة بين مهندسى الإدارات الهندسية والتنظيم على مستوى حى أول وحى ثان ومركز المحلة، دون استثناء أحد من الحركة.

وأصدر المحافظ توجيهاته لرئيس المدينة ورؤساء الأحياء، بسرعة تنفيذ الحركة خلال الفترة القادمة بحد أقصى لا يتجاوز أسبوع على أن يتم اعتمادها فور الانتهاء منها.

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