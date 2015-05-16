10542 طالب ابتدائى وإعدادى يؤدون امتحانات الشهادات بالبحر الأحمر

بدأت اليوم السبت امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية بمحافظة البحر الأحمر بواقع 6071 طالبا وطالبة بالشهادة الابتدائية فى 82 لجنة امتحان و4471 طالبا وطالبة بالإعدادية بواقع 60 لجنة امتحان.

وشكلت مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر غرفة عمليات بديوان عام المديرية، برئاسة مدير المديرية نورا كامل فاضل، لمتابعة عملية الامتحانات على مدار اليوم وتلقى أى شكاوى من أولياء الأمور أو الطلبة حول الامتحانات.

فيما كثفت مديرية أمن البحر الأحمر من تواجد دوريتها لتأمين اللجان من الخارج وفقا للبروتوكول المبرم بين التعليم والداخلية وأيضا تم توفير زائرات صحيات لتفقد اللجان للاطمئنان على صحة الطلبة خلال الامتحانات، وشهدت اللجان إجراءات أمنية مشددة من قوات الشرطة.

وتفقد اللواء عبد الفتاح تمام، السكرتير العام المساعد، سير امتحانات الشهادات المحلية الابتدائية والإعدادية وبمرافقة نورا كامل مدير مديرية التربية والتعليم، وذلك للاطمئنان على الطلبة، حيث قام بزيارة مدرسة عمر بن الخطاب الإعدادية ومدرسة الوفاء الابتدائية.



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وكيل التربية والتعليم ترافق السكرتير العام فى جولته داخل المدارس



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سكرتير عام مساعد المحافظة يتفقد الامتحانات



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طلاب الإعدادية خلال الامتحان