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بالصور.. محافظ الغربية يتفقد سير امتحانات الشهادة الإعدادية

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تفقد سعيد مصطفى كامل محافظ الغربية، يرافقه أحمد فكرى طه وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، ومها الشربينى مدير إدارة غرب طنطا التعليمية، سير امتحانات نهاية العام للشهادة الإعدادية بمدرستى محمد فريد الإعدادية بنين، والمنشاوى الإعدادية بنات.

كما تفقد المحافظ لجنة الامتحانات العملى المهنى بمدرسة طنطا الصناعية بنات، واستقبلته واستمع المحافظ للطلاب وعما إذا كانت هناك شكاوى من أسئلة الامتحانات، كما اطمأن على تأمين اللجان من الداخل والخارج.

محافظ الغربية يتابع سير امتحانات الشهادة الإعدادية -اليوم السابع -5 -2015
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محافظ الغربية يتابع سير امتحانات الشهادة الإعدادية

محافظ الغربية يستمع للطلاب لبيان عما إذا كانت هناك شكاوى من الامتحان -اليوم السابع -5 -2015
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محافظ الغربية يستمع للطلاب لبيان عما إذا كانت هناك شكاوى من الامتحان

محافظ الغربية يتفقد امتحان العملى المهنى بمدرسة طنطا الصناعية بنات -اليوم السابع -5 -2015
>

محافظ الغربية يتفقد امتحان العملى المهنى بمدرسة طنطا الصناعية بنات


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مصر 365