مشادات داخل بعض لجان امتحان الإعدادية فى بنى سويف والأمن يتفقد المدارس

قامت قوات الشرطة والأمن المركزى بالمرور على لجان امتحانات الشهادة الإعدادية فى مدن ومراكز بنى سويف، للاطمئنان على عدم حدوث مشكلات داخل المدارس أو خارجها بعد تلقى اللواء محمد أبو طالب مدير الأمن بلاغات من مسئولى بعض اللجان حول عدم تمكنهم من السيطرة على الطلاب المتجمعين داخل الفناء انتظاراً لوصول الأسئلة البديلة لمادة الهندسة، وذلك بعد تسرب أسئلة الامتحان الأصلى.

كانت لجان الشهادة الإعدادية بالمحافظة خاصة فى مدينة بنى سويف، شهدت حالة من الهرج والمشادات بين المراقبين وعدد من الطلاب، وذلك عقب انتهاء الفترة الأولى الساعة الحادية عشرة، والتى أدى الطلاب خلالها امتحان الدراسات الاجتماعية وينتظرون داخل الفناء على مدى أكثر من ساعتين وصول أسئلة الامتحان البديل لمادة الهندسة إلى اللجان بعد اكتشاف مديرية التربية والتعليم، قيام مسئولى لجنة مدرسة طلبة عيد بقرية دموشيا التابعة لإدارة بنى سويف التعليمية بفتح مظروف مادة الهندسة صباحا (والمقرر إجراؤها خلال الفترة الثانية) قبل بدء امتحانات الدراسات الاجتماعية فى الفترة الأولى.