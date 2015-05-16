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ضبط المتهمين بسرقة نصف طن حديد من سكة حديد أسيوط‎

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ضبط المتهمين بسرقة نصف طن حديد من سكة حديد أسيوط‎ ضبط المتهمين بسرقة نصف طن حديد من سكة حديد أسيوط‎

16 مايو 2015 | 1:44 مساءً

صورة ارشيفية

ألقت أجهزة الأمن بمحافظة أسيوط،اليوم السبت، القبض على عامل بالأمن الصناعي في مخازن ورش السكك الحديدية بأسيوط، متلبسا بسرقة نصف طن من حديد الورش بالاشتراك مع آخر، وتم إحالتهما إلى النيابة التي تولت التحقيق .
> تلقي مدير أمن أسيوط،اللواء عبد العظيم نصر الدين،إخطارا من مأمور قسم شرطة سكك حديد أسيوط، يفيد بتمكن ضباط مباحث السكك الحديدية بأسيوط، من ضبط “محمود.ع. م”، 36 سنة، فني أمن صناعي بأقسام قاطرات السكة الحديدية بأسيوط، ومقيم بدائرة مركز شرطة الفتح، متلبسا بسرقة مخزن مهمات ورش صيانة المنشآت بالسكة الحديدية واستيلائه على كمية من حديد التسليح الناتج من تكسير فلنكات خرسانية متروكة، بالاتفاق مع “محمدي. ع. ع” 17 سنة، عامل ومقيم دائرة مركز شرطة الفتح، على أن يقوم الأخير بنقل المسروقات من المخزن الكائن بنهاية الرصيف .
> وبمعاينة المسروقات بمعرفة المختصين تبين أنها ناتج حديد من فلنكات المحطات تزن حوالي 500 كيلو جرام وصالحة للاستخدام. وتم تحرير المحاضر اللازمة، وجارٍ العرض على النيابة لتولي التحقيق.

2015-05-16

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