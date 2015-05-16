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ضبط «القمع» أثناء ترويجه البانجو بحي الزهور في بورسعيد

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ضبط «القمع» أثناء ترويجه البانجو بحي الزهور في بورسعيد ضبط «القمع» أثناء ترويجه البانجو بحي الزهور في بورسعيد

المراسل : جمال نوفل

 تمكن الملازم أول محمد الشربيني – ضابط مباحث قسم شرطة الزهور بمديرية  أمن بورسعيد، من ضبط المدعو أحمد إبراهيم أحمد محمد – شهرتة “القمع” – مقيم نطاق حي الزهور، حال محاولته ترويج مخدر البانجو على عملائه بمنطقة عثمان بن عفان – نطاق حي الزهور، وبحوزته عدد (15) لفافة لمخدر البانجو بقصد الإتجار وسلاح ابيض “سكين” وهاتف محمول ومبلغ مالي.

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية  وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسه  أربعة أيام على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد له في الميعاد .

يأتي ذلك استمراراً لجهود مديرية أمن بورسعيد في ملاحقة وضبط تجار المواد المخدرة والمتعاملين فيها لما لها من خطورة على الحالة الأمنية.

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