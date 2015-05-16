8 نصائح لتجاوز ضيق مساحة غرفة النوم

مع تقلّص مساحات الشقق المدينية المعاصرة، تعاني غالبية المالكين من مشكلة ضيق الغرف، لا سيما غرفة النوم الرئيسة.

لذ، تقدّم مهندسة الديكور كارلا منذر بعض النصائح الهادفة إلى الإيحاء بفساحة حجرة النوم الرئيسة، في ما يأتي:

1. يُنصح بانتقاء الأبيض أو ألوان "الباستيل" لجدران الغرفة. في حال اللجوء إلى ورق الجدران، يُستحسن اختيار ذلك المحمّل بنقوش هادئة. أمّا في شأن المفروشات، فيفضّل اللجوء إلى تلك المشغولة من الخشب المطلي بلون فاتح، كالأبيض المعتق، أو خشب السنديان أو خشب الجوز غير المطليين.

2. يجب الحرص على أن تنعم الغرفة بكمية كافية من الإنارة؛ في حال وجود نافذة كبيرة الحجم يتحقّق الأمر، لكن إذا لم تتوفر هذه الأخيرة، يمكن تثبيت وحدات الإضاءة على الجدران أو الإنارة المخفية في السقف، مع التخلّي عن الثريا المتدلية من السقف، خصوصاً إذا لم يكن يحظى هذا الأخير بارتفاع كاف.

3. من الضروري توزيع المرايا بشكل مدروس في الغرفة، وخصوصاً مقابل النافذة.

4. يجب اختيار الستائر الناعمة الشفّافة (الفوال)، ممّا يسمح بدخول ضوء الشمس إلى الغرفة، مع الابتعاد عن الأقمشة السميكة المزركشة في هذا المجال.

5. يُفضّل أن تكون درف الخزائن على شكل "سحاب" توفيراً للمساحة، كما يمكن تثبيت مرآة على إحداها.

6. يُنصح باختيار ظهر السرير حسب علو السقف؛ إذا كان الأخير منخفضاً من الضروري اقتناء سرير ذي ظهر منخفض بسيط، على أن يوضع بوجه باب الغرفة. كما يجب أن لا تكون حواف السرير حادة.

7. من الضروري أن لا توزع "الاكسسوارات" بطريقة عشوائية، بل يكتفى بعدد قليل منها، كإطارات الصور البسيطة و"الأباجورات" واللوحات ذات الألوان الفاتحة.

8. يجب الحرص على أن يكسو "الباركيه" الفاتح الأرضية. أمّا إذا كانت الأرضية مغطاة بالرخام، فيفضّل الاستعانة بقطع السجاد ذات الألوان الفاتحة والمنسجمة مع تلك السائدة في الغرفة.

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