بالصور.. القوات المسلحة تهنئ «ياسمين يحيى» بالمركز الأول في «معرض إنتل ادولي»

تقدمت القوات المسلحة المصرية، بخالص التهنئة والتقدير لـ “بنت مصر” المتميزة “ياسمين يحيى” الطالبة بمدرسة المتفوقين، والتي حصلت على المركز الأول بمعرض “إنتل الدولي للعلوم والهندسة” (Intel ISEF) بالولايات المتحدة الأمريكية، عن أفضل مشروع في مجال العلوم البيئية، والذي شارك فيه أكثر من 1700 طالب وطالبة على مستوى العالم، ورفعت علم مصر عالياً، وسط أجواء من السعادة والبهجة.

> ويعمل المشروع على حل مشاكل التلوث المتواجدة في المجتمع المصري مثل تلوث المياه عن طريق جهاز يعمل على تحويل أي مياه ملوثة إلى مياه مقطرة ثم بعد ذلك يتم إضافة الأملاح إليها بالنسب المطلوبة ، كما يعمل على معالجة تلوث الهواء و الطاقة، بالإضافة إلى إنتاج بعض المواد الإضافية مثل البايو ديزيل و الجليسرول و الطاقة الهيدروجينية والطاقة الكهرومائية ومادة بوزولانية يمكن استخدامها في الخرسانة لتقويتها.

> الجهاز يعتمد في استخدامه على الرمال و الحجارة و مادة الزيوليت وبذور نبات المورينجا و قش الأرز ونوع معين من الطحالب تسمى “سبيرولينا” .

يأتي اهتمام القيادة العامة للقوات المسلحة بالطلبة والطالبات المتميزين من أبناء مصر ، حيث سبق قيام اللواء دكتور مهندس مصطفى عبد الوهاب مدير الكلية الفنية العسكرية باستضافة مجموعة من الطلبة المتفوقين بمقر الكلية وكان من بينهم الطالبة “ياسمين يحيى”، وعرض عليهم دعم القوات المسلحة الكامل لأبحاثهم واختراعاتهم ورعاية المبدعين من أبناء مصر.