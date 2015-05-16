من هي النجمة التي خطفت الأضواء في ثالث أيام مهرجان "كان"؟

كان اليوم الثالث من أيام مهرجان "كان" السينمائي هادئاً نوعاً ما. وعلى الرغم من ذلك، لم يختفِ وهج الأناقة على سجادته الحمراء، بل تجلّى في إطلالتين من أجمل الإطلالات فيه، كانتا حديث الصحافة والجمال.

كانت الإطلالة الأولى للمغنية شيريل فيرنانديز فيرسيني Cheryl Fernandez-Versini بفستان أنيق، مميّز بتصميمه الدرامي الجذاب، حمل توقيع دار Ralph & Russo . ولتظهر جمال تصميم فستانها وأناقة تفاصيله، رفعت شعرها بطريقة بسيطة وناعمة، وزيّنت إطلالتها بأقراط ناعمة، وانتقت حذاءً بلون محايد. أمّا الإطلالة الثانية فكانت للممثلة الشابة إيما ستون Emma Stone التي بدت بكامل أناقتها، بفستانٍ أبيض من الدانتيل الناعم، نسّقته مع عقد بسيط وخاتم ناعم لا أكثر.

ننتظر إطلالات أكثر جمالاً وأناقة في الأيام المقبلة من المهرجان فكوني معنا في تغطيتنا اليومية له .