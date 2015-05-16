أخبار عاجلة

فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
القبض على الشاب المتهم بقتل أمه طعنًا بالـ"الزجاج" في الشرقية -
هازارد يواصل تحطيم الأرقام.. ولعنة «البريميرليج» تطارد جوارديولا -
بالصور.. تشييع جثمان «عميد الأدب المقارن» بمسقط رأسه في الأقصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. موضة
  5. سيدتي

من هي النجمة التي خطفت الأضواء في ثالث أيام مهرجان "كان"؟

Google+ Print
من هي النجمة التي خطفت الأضواء في ثالث أيام مهرجان "كان"؟ من هي النجمة التي خطفت الأضواء في ثالث أيام مهرجان "كان"؟

السبت 16-05-2015 09:28

كان اليوم الثالث من أيام مهرجان "كان" السينمائي هادئاً نوعاً ما. وعلى الرغم من ذلك، لم يختفِ وهج الأناقة على سجادته الحمراء، بل تجلّى في إطلالتين من أجمل الإطلالات فيه، كانتا حديث الصحافة والجمال.

كانت الإطلالة الأولى للمغنية شيريل فيرنانديز فيرسيني Cheryl Fernandez-Versini بفستان أنيق، مميّز بتصميمه الدرامي الجذاب، حمل توقيع دار Ralph & Russo . ولتظهر جمال تصميم فستانها وأناقة تفاصيله، رفعت شعرها بطريقة بسيطة وناعمة، وزيّنت إطلالتها بأقراط ناعمة، وانتقت حذاءً بلون محايد. أمّا الإطلالة الثانية فكانت للممثلة الشابة إيما ستون Emma Stone التي بدت بكامل أناقتها، بفستانٍ أبيض من الدانتيل الناعم، نسّقته مع عقد بسيط وخاتم ناعم لا أكثر.
ننتظر إطلالات أكثر جمالاً وأناقة في الأيام المقبلة من المهرجان فكوني معنا في تغطيتنا اليومية له .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي