تعرفي على المجموعة الصيفية من UTERQUE

أطلقت ماركة الأزياء الأسبانية UTERQUE مجموعة الأزياء الصيفية لهذا العام. وقد ضمّت أنواعاً مختلفة من الاكسسوارات والملابس الأنيقة التي يمكن أن تُزيّن إطلالتك الصيفية.

في ما يخصّ الملابس، اخترنا لك عدداً من الملابس الأنيقة التي جمعت بين الجرأة والبساطة، بتصاميم عصرية جميلة، من بينها فساتين طويلة تناسب السهرات، إلى جانب ملابس يومية لإطلالة عملية غير متكلّفة. ولأنّ الاكسسوارت مهمّة في إطلالتك، قدّمت ماركة UTERQUE مجموعة متنوّعة منها، اخترنا من بينها عدداً من الحقائب الجذابة التي تحوي تصاميم دارجة لهذا الموسم، كالشراشيب وحقائب بتصميم Bucket Bag وأحذية جميلة تنوعت لتناسب احتياجاتك المختلفة.

ولم تخلُ هذه المجموعة من المجوهرات، فجاءت بتصاميم لافتة، يُمكن أن تضفي لمسة أنيقة على إطلالتك وتكون محطّ الأنظار فيها. شاهدي معنا اختياراتنا الجذابة من مجموعة UTERQUE الصيفية، وشاركينا برأيك فيها.