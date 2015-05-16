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استنفار أمني بالسويس بعد إحالة «مرسي» للمفتي وتمشيط المناطق الحيوية

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استنفار أمني بالسويس بعد إحالة «مرسي» للمفتي وتمشيط المناطق الحيوية استنفار أمني بالسويس بعد إحالة «مرسي» للمفتي وتمشيط المناطق الحيوية

شهدت محافظة السويس، منذ قليل، تكثيفاً أمنياً وإعلان الاستنفار بجميع أنحاء المحافظة كإجراء احترازي بالتزامن مع انتهاء محاكمة محمد مرسي بقضية الهروب والتخابر والتي حكم عليه بإحالة أوراقه لفضيلة المفتي.

 قال اللواء طارق الجزار مدير أمن السويس في تصريحات صحفية، إن هناك تكثيف أمني أمام جميع المنشآة الحيوية في مقدمتها المجرى الملاحي للقناة ونفق الشهيد أحمد حمدي، بالإضافة إلى تشديد التأمين على الطرق الحدودية وأمام المنشآة الشرطية.

 أضاف أن هناك تنسيق كامل مع قوات الجيش الثالث للتعامل مع أي تجمعات إخوانية مخالفة للقانون، وأن هذه التجمعات سيتم التعامل معها بكل حزم بقوة القانون.

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