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إحلال وتجديد الوحدات الصحية بـ4 قرى بمحافظة المنوفية

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إحلال وتجديد الوحدات الصحية بـ4 قرى بمحافظة المنوفية إحلال وتجديد الوحدات الصحية بـ4 قرى بمحافظة المنوفية

الدكتورة هناء سرور، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية

قالت الدكتورة هناء سرور، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، إنه تم تشغيل الوحدات الصحية بقرى شمياطس ودكما وسنتريس والكوادى بعد إحلالها وتجديدها بتكلفة إجمالية 10 ملايين جنيه.

وقالت «سرور» في تصريح لها، السبت، إنه جاري توصيل المرافق للوحدة الصحية بقرية الدلاتون بشبين الكوم تمهيدا لتشغيلها يونيو المقبل، مشيرة إلى أن تطوير مستشفى صدر شبين الكوم شمل تغيير الصرف الصحي بالكامل وخطوط مياه الشرب ودعمها باﻷجهزة الطبية الحديثة وإنشاء غرف عناية مركزة جديدة بتكلفة إجمالية مليون جنيه.

وأوضحت وكيلة الوزارة أنه تم شراء أدوية للوحدات الصحية بقرى المحافظة بتكلفة 6 ملايين جنيه من عائد بيع ثلث ثمن الدواء، مشيرة إلى أنه تم اختيار مركز صحة اﻷسرة بقرية زوير بشبين الكوم ليكون مركزا للتدخل المبكر للإعاقة والتأهيل وجاري دعمه باﻷجهزة واﻹمكانيات اللازمة لرعاية ذوى الاحتياجات الخاصة فضلا عن افتتاح قسم للعلاج الطبيعي بمركز صحة اﻷسرة بقرية شما بالتعاون مع إدارة العلاج الطبيعي بالمديرية لخدمة المسنين ومرضى العلاج الطبيعي ودعمه بمختلف الأجهزة الحديثة.

 

 

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